Tormenta tropical Bertha: Su trayectoria y qué estados de EE.UU. se encuentran en alerta máxima

La tormenta tropical Bertha se movilizó el martes por el Golfo de México con rumbo a la costa estadounidense y ha provocado muchas alertas desde el noroeste de Florida hasta Luisiana por el riesgo de fuertes lluvias, inundaciones y condiciones peligrosas en las zonas costeras.

De acuerdo a lo que informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), con sede en Miami, Bertha se ubicaba a unos 170 kilómetros al suroeste de Panama City, Florida, y aproximadamente a la misma distancia al sureste de Mobile, Alabama. El sistema avanzaba lentamente hacia el noroeste con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora.

A pesar que Bertha se fortaleció el martes en el Golfo de México, los pronósticos apuntaban a que comenzaría a perder intensidad antes de que tocara tierra. Las autoridades sostenían una alerta de tormenta tropical para sectores de la costa norte del Golfo de México hasta el miércoles, con posibilidad de lluvias e inundaciones hasta la mañana del jueves.

Bertha: etaría tocando tierra en Luisiana y avanzaría debilitada camino a Texas

Los meteorólogos esperaban que Bertha toque tierra el miércoles por la noche en una zona costera poco poblada del sureste de Luisiana, cerca de Nueva Orleans. Michael Buchanan, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Luisiana, señaló que la principal amenaza en esa región será el viento.

Jamie Rhome, del Centro Nacional de Huracanes, explicó que el impacto más fuerte podría permanecer sobre el mar y que la tormenta perdería fuerza mientras avance por la costa del Golfo. Los especialistas esperaban que Bertha se debilite aún más mientras avance hacia Texas.

La tormenta podría dejar entre 5 y 10 centímetros de lluvia desde el oeste de Florida hasta la costa sur de Luisiana, aunque algunas áreas podrían registrar acumulados mayores. Los especialistas advirtieron que esas precipitaciones pueden provocar inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas.

Además, las autoridades alertaron sobre posibles marejadas ciclónicas. En Luisiana, desde la desembocadura del río Mississippi hasta la frontera entre Alabama y Mississippi, el nivel del agua podría aumentar hasta 1,2 metros. En sectores de Florida y Alabama, el impacto sería menor.

Sacos de arena y playas cerradas por precaución

Ante la llegada de la tormenta, autoridades de Mississippi, Luisiana y Florida habilitaron puntos de distribución de sacos de arena para los residentes. También se colocaron banderas rojas de advertencia en varias playas por el peligro de corrientes de resaca.

En varios sectores de la costa del Golfo se han izado banderas rojas dobles, una señal que indica que las aguas permanecen cerradas para el baño.

Las playas cercanas a Pensacola, Florida, permanecieron casi vacías, aunque algunos turistas se acercaron para observar y fotografiar el fuerte oleaje. Candice Henderson, gerente del restaurante Crab Trap en Perdido Key, explicó que para los habitantes locales se trata de una tormenta más dentro de la temporada.

“Para los lugareños, esto es solo otra tormenta”, afirmó Henderson, según consignó Associated Press.

En Mississippi, la preocupación ha subido de nivel porque algunas comunidades todavía se recuperan de las inundaciones provocadas por la tormenta Arthur en junio, que causó daños en viviendas. Jeff Clark, portavoz del condado de Harrison, indicó que las autoridades habilitaron seis puntos para entregar sacos de arena, aunque hasta el martes no habían sido necesarios refugios ni evacuaciones.

Bertha es la segunda tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico, después de Arthur. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) prevé una temporada con una actividad inferior al promedio, aunque los especialistas advierten que esa situación no elimina la posibilidad de fenómenos extremos.

Mientras tanto, en el Pacífico oriental, el huracán Fausto avanzaba lejos de la península mexicana de Baja California y no representaba una amenaza directa para tierra firme. El sistema alcanzó categoría de huracán el lunes por la noche y se esperaba que continuara su fortalecimiento durante el martes y miércoles. Sin embargo, el oleaje generado por la tormenta podía provocar condiciones peligrosas de resaca y corrientes en la costa de Baja California.