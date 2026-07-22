La tormenta tropical Bertha se fortalece en EE.UU.: cuál es su trayectoria

La tormenta tropical Bertha cobró fuerza este martes mientras transita sobre el golfo de México, lo que ha generado llamados preventivos de las autoridades de EE.UU. para la región costera entre Florida y Luisiana, que están en alto riesgo de fuertes lluvias, inundaciones en zonas urbanas y marejadas.

Según un reporte de Los Ángeles Times, el centro del ciclón se ubica a 145 kilómetros de Panama City, Florida, y a 200 kilómetros de Mobile, Alabama. Actualmente Bertha se desplaza rumbo al noroeste a una velocidad de 7 kilómetros por hora y registra vientos de 95 kilómetros por hora.

El pronóstico indica que el fenómeno bordeará la costa con dirección a Texas, aunque la parte más severa del temporal podría permanecer en mar abierto. Sin embargo, los meteorólogos prevén que el temporal perderá intensidad de forma paulatina a medida que avance despacio hacia la costa de EE.UU.

De momento, las autoridades mantienen activa una alerta de tormenta tropical desde el límite de Florida con Alabama hasta el sur de Luisiana, mientras que Nueva Orleans permanece bajo vigilancia constante. Se prevé que las lluvias de mayor impacto se registren entre el miércoles y la mañana del jueves.

Good Tuesday mornin’ Tropical Storm Bertha will ravage the coasts along the Gulf of America states this week. Louisiana and Texas have already had major flooding last week. I can’t imagine what they could be in for this week.😩 Haven’t we already had that name for a storm in… — KeoweeGal (@KeoweeSCgal) July 21, 2026

Las acumulaciones de agua oscilarán entre los 5 y 10 centímetros desde el oeste de Florida hasta el sur de Luisiana, con precipitaciones mayores en sectores aislados. Además, se esperan marejadas de hasta 1,2 metros de altura entre la desembocadura del río Mississippi y el estado de Alabama. En redes sociales han comenzado a circular imágenes del impacto que empieza a generar la tormenta en las costas.

Medidas preventivas

En respuesta a la emergencia, los gobiernos de Mississippi, Luisiana y Florida abrieron sitios de distribución de sacos de arena para que la población proteja sus viviendas. Al mismo tiempo, el personal de rescate izó banderas rojas en varias playas para prohibir el ingreso de bañistas al mar debido a las peligrosas corrientes de resaca.

Tropical Storm – Bertha Destin, FL 2/21/26 pic.twitter.com/PROggsHTYI — Janette Klein (@jkdestin) July 21, 2026

En el condado de Harrison, Mississippi, las autoridades habilitaron seis puntos de entrega de sacos de arena, pues la comunidad aún recupera sus viviendas tras los daños causados por la tormenta Arthur en junio. Por ahora, las autoridades no consideran necesario abrir refugios ni ordenar evacuaciones.

Bertha representa el segundo fenómeno de la actual temporada de huracanes en el Atlántico. Aunque la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. prevé una temporada con actividad por debajo del promedio, los especialistas recuerdan a la población la importancia de mantener la precaución en las zonas costeras.