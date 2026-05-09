El crucero MV Hondius se dirigirá de las islas Canarias a Países Bajos – ministra

MADRID – El crucero MV Hondius, donde se registró un brote del hantavirus Andes, después de arribar a las islas Canarias y evacuar a una parte de pasajeros, zarpará con una parte de la tripulación a Países Bajos, informó la ministra de Sanidad de España, Mónica García.

“De las noticias que tenemos de la naviera, van a quedar 30 tripulantes y se van a bajar 17”, precisó García. “Tenemos que evacuar a ciudadanos de 23 países”, especificó la alta funcionaria. Luego, el crucero seguirá su ruta hacia Países Bajos donde se realizará una desinfección completa conforme a los protocolos internacionales.

García detalló que la nave llegará a Canarias entre las 03:00 y las 05:00 GMT el 10 de mayo. “Será previsible que será los ciudadanos españoles lo que desembarquen primero, todos los pasajeros desembarcarán utilizando mascarilla FFP2”, enfatizó.

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