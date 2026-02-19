Trump sobre la situación en Irán: “Lo descubrirán en los próximos 10 días”

Donald Trump se refirió este jueves a la posibilidad de un acuerdo con Irán, en medio del aumento de tensiones de EE.UU. con la República Islámica por su programa nuclear.

“Ahora puede que tengamos que ir un paso más allá, o puede que no. Quizás lleguemos a un acuerdo”, aseveró, al recordar los ataques realizados con bombarderos B-2 sobre las instalaciones nucleares iraníes de Natanz, Isfahán y Fordo en junio del año pasado. “Lo sabrán probablemente en los próximos diez días”, vaticinó durante el discurso inaugural de su Consejo de Paz, ideado para la reconstrucción de la Franja de Gaza

El presidente estadounidense subrayó que los ataques estadounidenses ayudaron a la “paz en Medio Oriente”. “Y una de las claves fue cuando tomamos esos hermosos y magníficos bombarderos; acabamos de pedir 22 más. Los bombarderos B-2 son increíbles”, afirmó. “Lleva bombas muy grandes. Y se dirigió a Irán y destruyó por completo el potencial nuclear”, continuó.

“Cuando lo hizo, cuando destruyó ese potencial, de repente, tuvimos paz en Oriente Medio”, aseguró, sosteniendo que, de no haberse realizado el ataque, seguiría habiendo una “nube negra” sobre la región.

“Tenemos que llegar a un acuerdo”

Al mismo tiempo, afirmó que el enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner tuvieron “buenas reuniones” con los representantes de Teherán. “Han tenido reuniones muy interesantes relacionadas con Irán que, como saben, es un punto de conflicto en este momento, y se están reuniendo y tienen una buena relación con los representantes de Irán”, sostuvo.

Trump destacó que a lo largo de los años “ha demostrado que no es fácil llegar a un acuerdo significativo” con Teherán, pero los dos países tienen que hacerlo. “Tenemos que llegar a un acuerdo significativo, de lo contrario, sucederán cosas malas”, advirtió.

Tensiones entre EE.UU. e Irán

A comienzos de enero se produjo una escalada entre Washington y Teherán, tras la amenaza de intervención militar lanzada por el presidente Donald Trump, en un contexto de protestas internas en Irán. Aunque luego las manifestaciones cesaron, EE.UU. mantuvo la presión, redirigiendo su argumento hacia los programas nuclear y de misiles de Teherán.

El pasado 6 de febrero se celebró en Mascate, Omán, la primera jornada de contactos indirectos entre EE.UU. e Irán sobre la cuestión nuclear. Tras el encuentro, Trump aseveró que “Irán parece muy interesado en llegar a un acuerdo”. Por su parte, Teherán describió el ambiente como “positivo” y confirmó la voluntad de mantener el canal de diálogo abierto. Una nueva jornada de conversaciones estaba prevista para este martes en Ginebra, Suiza.

Al mismo tiempo, desde la nación persa han asegurado repetidamente que están preparados para responder a cualquier “error estratégico” de EE.UU. con golpes “pesados”. Además, han advertido que un cese completo del enriquecimiento de uranio es “absolutamente inaceptable” para Irán.