Trump sugiere enviar a El Salvador a quienes vandalizan las propiedades de Tesla

El presidente de EE.UU., Donald Trump, sugirió este viernes enviar aquellos que vandalizan las propiedades de Tesla a cárceles de El Salvador.

“Espero con ansias ver a esos terroristas desquiciados recibir sentencias de 20 años de cárcel por lo que les están haciendo a Elon Musk y Tesla”, escribió el mandatario estadounidense en su red social Truth Social. “¡Quizás podrían cumplirlas en las cárceles de El Salvador, que recientemente se han hecho famosas por sus excelentes condiciones!”, agregó.

A comienzos de febrero, Trump expresó que aprobaba la propuesta del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para el envío de presos a El Salvador, a quienes les espera la reclusión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad situada en el distrito de Tecoluca.

La advertencia de Trump se da un contexto de ataques vandálicos contra vehículos y concesionarios de Tesla por todo el país en rechazo a las políticas de su dueño, Elon Musk, que actualmente lidera el Departamento de Eficiencia Gubernamental estadounidense.

NEW: Over the weekend, Seattle firefighters battled flames shooting out of a parked Tesla Model 3(@Tesla) in North Seattle.

With all the recent anti-Elon Musk(@elonmusk) sentiment, some neighbors believe it was arson. pic.twitter.com/feNJM9fOR2

— Jonathan Choe (@choeshow) February 24, 2025