Trump: Venezuela ayudó a incautar un petrolero que partió del país “sin nuestra aprobación”

Donald Trump comunicó este viernes que Caracas ayudó a incautar un petrolero que partió del país latinoamericano sin aprobación de EE.UU.

“Hoy, Estados Unidos, en coordinación con las Autoridades Provisionales de Venezuela, incautó un petrolero que partió de Venezuela sin nuestra aprobación”, publicó en Truth Social.Además, detalló que “este petrolero regresa a Venezuela, y el petróleo se venderá a través del gran acuerdo energético, que se ha creado para dichas ventas”.

Previamente, el Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM) confirmó la incautación del petrolero Olina en las aguas del mar Caribe. De acuerdo con el comunicado, el operativo envía “una señal clara”: “No hay refugio seguro para los delincuentes”.

Abordaje de petroleros

No es la primera vez que EE.UU. incauta un petrolero tras el reciente ataque militar contra la república bolivariana. Así, la Armada estadounidense detuvo el miércoles el petrolero Marinera, de bandera rusa, en aguas internacionales del Atlántico Norte. La Casa Blanca afirmó que la incautación del navío se produjo “por violaciones a las sanciones estadounidenses”, agregando que se trataba de “un buque de la flota fantasma venezolana, que transportaba petróleo sancionado”.

Por su parte, la Cancillería rusa sostuvo que “el resultado del incidente con el Marinera solo puede provocar un aumento ulterior de la tensión militar y política en la zona euroatlántica, así como una reducción visible del ‘umbral de uso de la fuerza’ contra la navegación pacífica”. En ese contexto, el ministerio afirmó que otros países también pueden considerar que tienen derecho a actuar de manera similar, percibiendo las acciones de Washington como ejemplo.

Posteriormente, el Gobierno de EE.UU. informó sobre la incautación de otro buque, el petrolero M/T Sophia, que realizaba “actividades ilícitas” en el mar Caribe. “El Departamento de Guerra, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, detuvo sin incidentes un buque cisterna sin bandera y sancionado que formaba parte de la flota oscura”, reza un mensaje publicado en X por el Comando Sur de EE.UU.