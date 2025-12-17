Trump: “Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este martes que su país ha rodeado “completamente” a Venezuela por vía marítima y aseguró que no se retirará de allí hasta tanto el país suramericano no devuelva activos que, según él, le habría “robado” a Washington, aunque no ofreció ningún respaldo que soporte la última afirmación.

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esto solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a EE.UU. todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”, escribió el mandatario en Truth Social.

Del mismo modo, Trump cargó contra el Gobierno venezolano, al que tachó de “régimen ilegítimo” y acusó sin pruebas de usar “el petróleo de […] yacimientos robados para financiar el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”, sobre la base de lo cual decretó una prohibición dirigida evitar que cualquier buque transporte crudo venezolano.

“Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera. Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela”, se lee en el texto.

A modo de cierre, el dignatario estadounidense insistió en otros señalamientos infundamentados, como que Caracas envió “inmigrantes ilegales y criminales” a EE.UU., al tiempo que afirmó que la Casa Blanca “no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen” a su país, ni que “un ‘régimen hostil’ se apodere” de un petróleo que reclama como suyo, pese a que está localizado en territorio venezolano.