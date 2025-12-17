BOLETIN DE NOTICIAS
Trump: “Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica”

El mandatario estadounidense ordenó "un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen" de la nación bolivariana.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este martes que su país ha rodeado “completamente” a Venezuela por vía marítima y aseguró que no se retirará de allí hasta tanto el país suramericano no devuelva activos que, según él, le habría “robado” a Washington, aunque no ofreció ningún respaldo que soporte la última afirmación.

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esto solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a EE.UU. todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”, escribió el mandatario en Truth Social.

Del mismo modo, Trump cargó contra el Gobierno venezolano, al que tachó de “régimen ilegítimo” y acusó sin pruebas de usar “el petróleo de […] yacimientos robados para financiar el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”, sobre la base de lo cual decretó una prohibición dirigida evitar que cualquier buque transporte crudo venezolano.

“Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera. Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela”, se lee en el texto.

A modo de cierre, el dignatario estadounidense insistió en otros señalamientos infundamentados, como que Caracas envió “inmigrantes ilegales y criminales” a EE.UU., al tiempo que afirmó que la Casa Blanca “no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen” a su país, ni que “un ‘régimen hostil’ se apodere” de un petróleo que reclama como suyo, pese a que está localizado en territorio venezolano.

