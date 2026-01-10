Un agente del ICE llamó “maldita p**a” a la mujer que fue tiroteada en Mineápolis

El video filmado por el agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) Jonathan Ross, que el 7 de enero mató a Renee Nicole Good durante una redada antimigratoria en Mineápolis, muestra a otro agente llamando “maldita p**a” a la víctima en el momento del tiroteo.

De acuerdo con la grabación, el insulto se produjo después de que Good dirigiera su auto contra Ross e intentara abandonar el lugar, tras desobedecer los órdenes de los agentes de bajar del vehículo. Las palabras dirigidas contra la mujer se escuchan en medio de los disparos que terminaron con la vida de Good.

BREAKING: Alpha News has obtained cellphone footage showing perspective of federal agent at center of ICE-involved shooting in Minneapolis pic.twitter.com/p2wks0zew0 — Alpha News (@AlphaNews) January 9, 2026

¿Qué ocurrió?

La fatal escena tuvo lugar cuando la víctima atravesó su vehículo en medio de una calle y fue abordada por varios agentes. Cuando uno de ellos le pidió que bajara del coche, ella avanzó, intentando usar su auto “como arma” contra un agente que estaba frente al vehículo, según la versión de las autoridades. Segundos después, el agente abrió fuego contra ella, realizando tres disparos que acabaron con su vida.

Los funcionarios federales no tardaron en asegurar que el agente del ICE actuó en defensa propia. También el presidente Donald Trump justificó su proceder, diciendo que la mujer lo “atropelló de forma violenta, deliberada y brutal”. El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, describió en cambio el tiroteo como “imprudente” e innecesario.

❗️❗️Una mujer, ciudadana de EE.UU., murió tras un tiroteo de ICE en Minneapolis.https://t.co/DwA2HpBEFi pic.twitter.com/9pHJQYNiAk — RT en Español (@ActualidadRT) January 8, 2026

Tras el suceso, las manifestaciones escalaron rápidamente. Se informó que más de 2.000 agentes del ICE se han desplegado en el área metropolitana de Twin Cities, que comprende la ciudad de Mineápolis y la capital del estado, Saint Paul, por orden del presidente Donald Trump.