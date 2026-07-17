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Un senador de EE.UU. busca sancionar a Canadá por una causa inesperada

Bernie Moreno acusó al Ejecutivo canadiense por la "atrocidad" que está afectando a la nación estadounidense.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

La Estatua de la Libertad fotografiada mientras el humo de los incendios forestales cubre el cielo, el 16 de julio de 2026, en Nueva York

El senador estadounidense, Bernie Moreno, presentará la próxima semana un proyecto de ley para sancionar a Canadá por los incendios forestales que han atravesado y han cubierto de humo y neblina a EE.UU.

Moreno, un estrecho aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, apuntó el jueves contra “los funcionarios responsables del Gobierno canadiense por esta atrocidad” que ha afectado la calidad del aire de su país vecino.

En un comunicado de prensa su oficina apuntó a su “incapacidad para contener los incendios forestales que afectan la calidad del aire en Ohio y la región de los Grandes Lagos”.

“El Gobierno canadiense no invirtió en métodos de prevención de incendios forestales, como el raleo de bosques, la reducción de combustible, las quemas controladas y una mayor aplicación de la ley contra el incendio provocado”, añadió.

El miércoles, en una carta airada al primer ministro canadiense, Mark Carney, cuatro congresistas republicanos dijeron que no aceptarán “disculpas en lugar de acciones” concretas. “Si Canadá no gestiona sus bosques para prevenir estos incendios, Estados Unidos buscará otras alternativas y actuará por su cuenta para proteger a su gente”, advirtieron.

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