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Reportan ataques de EE.UU. contra infraestructura ferroviaria en Irán

Se informan que uno de los puntes termina destruido

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Foto de los ataques aéreos en dos puentes en Bandar Khamir; Puente de Girveh.

Estados Unidos bombardeó este jueves la estación ferroviaria de la ciudad de Bandar Abbas, al sur de la República Islámica de Irán y, a consecuencia del bombardeo, dos ciudadanos resultaron heridos, informa Mehr, que reporta desde el terreno.

Esta jornada, fuerzas estadounidenses lanzaron una nueva ola de ataques contra el país persa, esta vez dirigidos contra infraestructura ubicada en el sur y el suroeste. Según la prensa local, la nueva agresión ha dejado al menos siete personas heridas, dos de ellas en la estación de ferrocarril.

Tras las explosiones, el puente sobre el río Shor, en el eje de Kuhestan, fue impactado y el tráfico por esa ruta fue cortado. Además, se ha reportado un corte eléctrico en zona de Kuhestan.

El estado del puente Kohorestan, el eje que conecta Bandar Abbas con Shiraz.

Algunas fuentes indicaron que había vehículos en el puente en el momento del impacto del misil. Por el momento, no hay información sobre víctimas.

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