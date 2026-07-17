Sismo de magnitud 7,4 sacude las costas de México

Un sismo de magnitud 7,4 se produjo este viernes al suroeste de la Ciudad Hidalgo, en el estado mexicano de Chiapas, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por su sigla en inglés) lo situó a 71 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Madero, con una profundidad de 10 kilómetros.

Protección Civil, por su parte, indicó que se percibió “de manera fuerte” en Hidalgo, donde ya realizaron evacuaciones preventivas, mientras que en el resto del estado se sintió “de manera moderada”. En los estados de Campeche y Tabasco “de manera ligera”. De momento no se han reportado víctimas ni daños materiales.

“No hay ningún problema”, aseguró el secretario de la Marina, Raymundo Morales, durante la conferencia de prensa matutina gubernamental. “No hay afectaciones graves”, insistió en su primer informe, cuando se hablaba de un sismo de magnitud 6,8.

Por su parte, la Red Geocientífica de Chile señaló que el seísmo provoca una amenaza de tsunami tanto para México como para su vecina, Guatemala.

De hecho, “se esperan variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre el nivel de la marea en la región de generación del sismo”, de acuerdo con el Centro de Alertas de Tsunami del Gobierno de México.

Por lo tanto, se recomienda a la población mantenerse alejada de las playas hasta la cancelación de la alerta. “Se esperan corrientes fuertes en la entrada de los puertos”, añaden.

Entretanto, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de EE.UU. sostuvo que “no se espera un tsunami”.