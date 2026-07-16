Tras semanas en silencio Delcy Rodríguez responde a pretensión de Trump de convertir a Venezuela en el estado 51

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó como “no correcta” la pretensión del presidente estadounidense, Donald Trump, de convertir a ese país suramericano en el estado 51 de EE.UU.

“No es correcto. Nuestra historia habla sobre los procesos de independencia y de soberanía. [Son] más de dos siglos de independencia y de soberanía”, sostuvo la mandataria al ser consultada sobre el tema por el periodista español Javier Negre.

Recalcó asimismo que “el pueblo venezolano es muy amante de su historia” y afirmó que en cada espacio de la nación bolivariana existe memoria consciente de la lucha por la emancipación del Imperio español y de lo adquirido tras el fin de la colonización.

“El pueblo venezolano siempre va a defender su independencia, la integridad territorial y a Venezuela en su conjunto. No solamente se trata de un territorio: se trata de la identidad y de la historia de un país”, completó.

En mayo pasado, Rodríguez le salió al paso a comentarios de Trump difundidos por Fox News, en los que expresaba su deseo de anexionar a su país el territorio venezolano para sacar provecho directo de las vastas riquezas petroleras que posee esa nación.

“Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia y amamos a nuestros héroes y heroínas”, dijo entonces, al tiempo que enfatizó que quienes ofrendaron su vida por la independencia, lo hicieron para hacer de Venezuela “no una colonia, sino un país libre”. De su parte, el inquilino de la Casa Blanca posteó una imagen del mapa de Venezuela con los colores de la bandera estadounidense.