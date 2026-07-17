China se pronuncia sobre las “políticas discriminatorias” de visado de EE.UU.

China instó este viernes a Estados Unidos a revocar de inmediato sus “políticas discriminatorias” de visado contra periodistas chinos, según declaró su portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, en una rueda de prensa.

La declaración pone de manifiesto la preocupación de Pekín por lo que considera un trato desigual y que obstaculiza la labor periodística. China se reserva el derecho a adoptar contramedidas recíprocas si estas disposiciones persisten.

Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) implementó nuevas normas que limitan la estancia de periodistas extranjeros a períodos específicos: 240 días en general y solo 90 días en el caso de los reporteros chinos, con la obligación de solicitar extensiones.

La medida afecta a miles de estudiantes y comunicadores extranjeros que llegan cada año a Estados Unidos. Según las autoridades estadounidenses, el objetivo es reforzar la seguridad nacional y garantizar que todos respeten el carácter temporal de su estancia en el país. Aquellos que necesiten permanecer más tiempo deberán solicitar formalmente una extensión ante las autoridades migratorias.