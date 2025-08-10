Un sismo de magnitud 6,1 sacude Turquía

Las sacudidas se sintieron en al menos 10 regiones del oeste de Turquía, incluida Estambul.
Este domingo se produjo un terremoto de magnitud 6,1 en la provincia de Balikesir, en el oeste de Turquía, informó el Departamento de Emergencias del país.
La prensa local informa del derrumbe de un edificio en la zona de Sindirgi. Hasta ahora no se han reportado víctimas.
Japonya’da 8 büyüklüğünde #deprem oldu. 1 bina yıkılmadı.
Rusya’da 8.8 deprem oldu. 1 bina bile yıkılmadı.
Balıkesir’de 6.2 deprem oldu. Yıkılan binalar var.
Deprem değil, ihmaller öldürür!
Geçmiş olsun! pic.twitter.com/DTTZlJlREX
— Av. Cemil Çiçek (@avcemilcicek93) August 10, 2025
Según el canal de televisión TRT Haber, las sacudidas se sintieron durante unos 20 o 30 segundos en al menos 10 regiones del oeste de Turquía, incluida Estambul.
Balıkesir’de enkaz altında kalan 2 vatandaşın enkazdan çıkarılma anları.#Deprem pic.twitter.com/4tw1lX7869
— Cevat Niksarlı (@Cevat_Niksarli) August 10, 2025
Tras el terremoto se produjeron varias réplicas secundarias. El epicentro se situó a una profundidad de 11 km.
Geçmiş olsun
Rabbim beterinden
Korusun #DEPREM #depremoldu
Büyüklük: 6.2 (mb
Derinlik: 10km
Konum: Balıkesir, Marmara Bölgesi, Türkiye
Tarih: 10/08/2025 – 19:53#SonDakika pic.twitter.com/nnyuBYYxZ3
— KaNKa (@ReiS_TuRCo) August 10, 2025
Un sismo de magnitud 6,1 sacude la provincia de Balikesir, en el oeste de Turquía.
Las sacudidas se sintieron durante unos 20 o 30 segundos en al menos 10 regiones, incluida Estambul.https://t.co/ve6UHy7fTS pic.twitter.com/9TjuzEYUs0
— RT en Español (@ActualidadRT) August 10, 2025