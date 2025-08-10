10 agosto, 2025
Kylie Jenner habla español venezolano y revienta las redes

Las inquietantes últimas palabras de un asesino ejecutado con una inyección letal

Kelley Mack, actriz de ‘The Walking Dead’, muere a los 33 años

Familias aprenden hábitos sostenibles en jornada ambiental

BAC reconoce a Vegyfrut como Pyme Positiva del Año 2025

Mujer muere después que perro le pasara lengua sobre una herida

Un millón de córdobas en compras entregan Walmart, Banpro y Mastercard a 10 afortunados nicaragüenses

Delaisla: Del mar a tu mesa con una nueva línea de sabor y conveniencia

VIDEO: Jennifer López sufre un chasco con su falda y termina en ropa interior en un concierto

VIDEO Una ballena hundió una embarcacion con turistas

LA JORNADA

Un sismo de magnitud 6,1 sacude Turquía

Redaccion Central

Las sacudidas se sintieron en al menos 10 regiones del oeste de Turquía, incluida Estambul.

Captura de pantalla.

Este domingo se produjo un terremoto de magnitud 6,1 en la provincia de Balikesir, en el oeste de Turquía, informó el Departamento de Emergencias del país.

La prensa local informa del derrumbe de un edificio en la zona de Sindirgi. Hasta ahora no se han reportado víctimas.

Según el canal de televisión TRT Haber, las sacudidas se sintieron durante unos 20 o 30 segundos en al menos 10 regiones del oeste de Turquía, incluida Estambul.

Tras el terremoto se produjeron varias réplicas secundarias. El epicentro se situó a una profundidad de 11 km.

