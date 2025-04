Una demócrata explica por qué EE.UU. necesita inmigrantes

La congresista demócrata por el estado de Texas Jasmine Crockett, conocida por sus frecuentes declaraciones polémicas, sugirió que Estados Unidos necesita inmigrantes ilegales porque los lugareños “ya están cansados de recoger algodón”.

“Tuve que ir por todo el país y educar a la gente sobre lo que los inmigrantes hacen por este país, y sobre el hecho de que somos un país de inmigrantes”, dijo el fin de semana durante el programa del 125.º aniversario de la iglesia bautista Grace, en Connecticut.

“El hecho es que ninguno de ustedes está tratando de ir a cultivar en este momento”, agregó. “Estamos cansados de recoger algodón. Lo estamos. No pueden pagarnos lo suficiente para encontrar una plantación”, concluyó.

Usuarios de redes sociales consideraron chocantes y “racistas” los comentarios de Crockett. “Qué comentario tan ridículo. Necesitamos un requisito mínimo de coeficiente intelectual para servir en el Congreso”, escribió un internauta. “¿Se da cuenta de que la recolección de algodón se realiza principalmente con máquinas?”, preguntó otro. Algunas personas incluso sugirieron que la congresista quiere convertir a los inmigrantes en “esclavos”. “¿Entonces ella quiere esclavos? Guau”, ironizó un usuario.

