¿Vance se distancia de Trump? Controvertido comentario del vicepresidente sobre la carta de Trump a Epstein

El vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, volvió a criticar este viernes a The Wall Street Journal por un reciente reporte que vincula a Donald Trump con un mensaje sexualmente sugerente que el ahora mandatario supuestamente escribió en una carta para un libro de homenaje por el 50.º cumpleaños del fallecido empresario Jeffrey Epstein.

En una publicación en X, Vance acusó a WSJ de publicar “un artículo difamatorio” contra Trump sin mostrar evidencias. “No tengo ni idea de si el libro existe; el WSJ no nos lo mostrará. No tengo ni idea de si la carta existe; el WSJ no nos la mostrará”, indicó.

Asimismo, Vance consideró que le parecía “absurdo” tanto “la idea de que Donald Trump escribiera poemas a Epstein” como que “un importante periódico estadounidense ataque al presidente de Estados Unidos sin revelar el fundamento del ataque”. También destacó que los medios se encargarán de filtrar “pequeños detalles durante días o semanas en un intento de desprestigiar al presidente”.

“No nos mostrarán el libro ni nos permitirán refutarlo hasta que hayan extraído todas las noticias falsas de la historia”, señaló el vicepresidente, agregando que “todo el mundo simplemente dejará atrás” el hecho de que WSJ actúa como un comité de acción política demócrata. “Es vergonzoso y es por eso que el presidente presentó una demanda”, concluyó.

¿Qué dijo Vance sobre la carta?

La semana pasada Vance calificó de “porquería total y absoluta” la información del diario The Wall Street Journal acerca de la carta que Trump le habría escrito a Epstein. “¿Alguien en serio cree que esto parece de Donald Trump?”, se preguntó Vance, agregando que el medio “debería avergonzarse” de haber publicado la nota.

Ahora, en cambio, el vicepresidente sostiene que “no tiene idea” de si la carta existe, lo que fue interpretado por algunos usuarios y medios como un distanciamiento de Trump por parte de Vance, ya que su postura contradiría las reiteradas afirmaciones del presidente de que la carta es inventada y no existe.

Los nuevos comentarios de Vance se produjeron en respuesta a unas publicaciones del presentador de MSNBC Chris Hayes, que cuestionaba irónicamente el hecho de que anteriormente el vicepresidente hubiera rechazado los informes de WSJ y The New York Times acerca de la carta de Trump a Epstein.

En uno de los mensajes, que incluía el enlace al informe de NYT, Hayes increpó a Vance acerca de si la narrativa del libro de cumpleaños de Epstein era totalmente falsa. “O que Trump sea colaborador es falso, o todo eso es real, pero ¿alguien creó una carta de Trump completamente falsa y la metió en el libro real?”, añadió.

Al ser cuestionado sobre la carta en cuestión, Donald Trump aseguró este viernes que ni siquiera sabe de qué estaban hablando. “Alguien podría haber escrito una carta, usado mi nombre, pero eso pasa a menudo, lo único que hay que hacer es mirar el expediente, el expediente falso, todo es falso con esa administración [demócrata]”, añadió, tachándolos de ser “un montón de gente enferma”.