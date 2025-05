Vance sobre el conflicto entre India y Pakistán: “No es asunto nuestro”

El vicepresidente de EE.UU. no cree que las tensiones deriven en una confrontación nuclear.

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aclaró que Washington, si bien aboga por la desescalada de las tensiones, no planea involucrarse en el conflicto entre India y Pakistán, que en esencia no le incumbe.

“Lo que podemos hacer es intentar animar a esa gente a que rebaje un poco las tensiones, pero no vamos a involucrarnos en una guerra que no es asunto nuestro y que no tiene nada que ver con la capacidad de EE.UU. para controlarla”, sostuvo Vance este jueves en entrevista con Fox News.

“EE.UU. no puede decirles a los indios que depongan sus armas. No podemos decirles a los pakistaníes que depongan sus armas. Así que vamos a seguir persiguiendo esta cosa a través de los canales diplomáticos”, resumió.

De ese modo, el Gobierno estadounidense espera que el conflicto entre los dos países no derive “en una guerra regional más amplia o, Dios no lo permita, un conflicto nuclear”, agregó el vicepresidente. “Ahora mismo no creemos que eso pase”, matizó.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró el martes que “es una vergüenza” que India y Pakistán se ataquen mutuamente. “Supongo que la gente sabía que algo iba a pasar, basándose un poco en el pasado”, afirmó. “Llevan mucho tiempo luchando. Llevan muchas, muchas décadas. Y siglos, de hecho, si lo piensas. Espero que termine rápidamente”, añadió.