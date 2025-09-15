Venezuela denuncia vuelos frecuentes de aviones militares de EE.UU. cerca de sus costas en plena tensión en el Caribe

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este domingo que aviones estadounidenses sobrevuelan con frecuencia el mar Caribe cerca de las costas venezolanas.

“La mayoría de las veces violan normas operacionales, porque no notifican su plan de vuelo, pudiendo causar accidentes”, dijo en una conferencia sobre el balance de las operaciones y el despliegue.

Según el ministro, los vuelos pasaron de un patrón diurno, a uno de noche y madrugada, mientras que en agosto se triplicaron las operaciones de inteligencia y exploración contra el país sudamericano.

En este sentido, informó que la noche del sábado se detectaron aviones de inteligencia, tanqueros que suministran combustible en pleno vuelo, así como aviones RC-135 de “reconocimiento e inteligencia estratégica diseñados para recopilar información en tiempo real hasta 200 millas”.

Asimismo, otros de los aviones que pasan son los Boeing E-3 Sentry, que es un sistema de alerta y control aerotransportado. Se trata de un puesto de comando aéreo equipado con radar rotativo de largo alcance, capaz de realizar vigilancia aérea y de superficie, detección electrónica, funciones de mando, control y comunicaciones.

En la misma línea, señaló la detección del Boeing P-8 Poseidon, avión de patrullaje marino especializado en reconocimiento, vigilancia y ataque de submarinos, equipado con radares, sonar de búsqueda y de fondo.

“Estamos preparados. Ante cada vuelo tenemos una acción. […] Así que sabemos lo que están haciendo, sabemos el despliegue que tienen en el mar Caribe. Con toda la intención de sembrar una guerra en el Caribe, una guerra que no queremos los venezolanos, no quieren los pueblos del Caribe, no quieren los pueblos centroamericanos”, manifestó Padrino López.

Previamente, Reuters reportó que cinco cazas estadounidenses F-35 aterrizaron este sábado en Puerto Rico después de que el presidente del país norteamericano, Donald Trump, ordenara la semana pasada que 10 aviones furtivos se unieran a un refuerzo militar en el Caribe para supuestamente contrarrestar los cárteles de la droga.

Postura de Caracas

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha declarado que las acusaciones de narcotráfico contra su país son una mentira “tan burda y tan falaz como que Irak tenía armas de destrucción masiva”. En ese contexto, indicó que “Venezuela no es un país relevante en materia de narcotráfico” y subrayó, al citar los datos de la ONU, que la cocaína se produce toda en Colombia, que “tiene más de 400.000 hectáreas de hojas de coca”.

Por otra parte, en su conversación exclusiva con RT, el mandatario venezolano acusó a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, de convertir a la isla en el epicentro de la “operación militar” contra el país suramericano. En este contexto, sostuvo que el país bolivariano “tiene al frente ocho barcos de guerra, destructores, en el Caribe”. “Nunca se había visto eso. Nada más se recuerda cuando la crisis de octubre 1962, cuando hicieron el bloqueo a Cuba”, subrayó.