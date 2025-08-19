Venezuela desplegará 4,5 millones de milicianos en respuesta a EE.UU.

El mandatario calificó las amenazas de Washington como “extravagantes, estrambóticas y estrafalarias”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional para responder a las amenazas esgrimidas por el Gobierno de EE.UU.

“Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas”, destacó el lunes el mandatario, durante una reunión con gobernadores y alcaldes.

En su alocución, Maduro calificó como “extravagantes, estrambóticas y estrafalarias” las medidas que ha tomado Washington en los últimos días y que incluyen un potente operativo militar cerca de las costas venezolanas.

“Los primeros que salieron adelante a manifestar su solidaridad y su apoyo con este presidente obrero que está aquí son los militares de esta patria, salieron adelante con sus fusiles, con sus misiles, sus tanques, sus aviones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, salieron a la vanguardia”, dijo el presidente.

#URGENTE Presidente Nicolás Maduro ordena establecer la capacidad miliciana en todo el territorio nacional y por sectores @NicolasMaduro «Voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4 millones milicianos de todo el territorio nacional milicias… pic.twitter.com/nsQ5rTRRO3 — Luisito ❤️ (@LuisitoPSUV4F) August 18, 2025

“Criminal y feroz campaña”

La víspera, el Consejo Moral Republicano de Venezuela también se pronunció por los recientes señalamientos de EE.UU. contra Maduro, a quien acusan de estar supuestamente vinculado al narcotráfico internacional, una matriz que promueve Washington desde hace años sin presentar mínimas evidencias que sustenten tal afirmación.

El órgano estatal emitió una declaración conjunta para repudiar la “brutal, criminal y feroz campaña” contra el mandatario venezolano, una acción “que no tiene precedentes en el hemisferio occidental”.

El órgano rechazó de manera categórica al anuncio emitido por la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, sobre el aumento a 50 millones de dólares de una recompensa, que antes era de 25 millones, por información que conduzca al arresto del presidente venezolano.

En ese contexto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se pronunció mediante un comunicado para rechazar las “bufonescas declaraciones” de la fiscal estadounidense, que además, “representan un acto más de injerencismo en los asuntos internos de la nación”.