Trump: “Los hutíes nos llamaron y no quieren pelear con nosotros”

Esta semana el grupo chiita hizo avances hacia el estrecho de Bab el Mandeb, un punto estratégico para las exportaciones de petróleo sauditas.

Los hutíes dejan pasar a la mayoría de los buques frente a las costas de Yemen porque no quieren luchar con Estados Unidos, declaró este sábado el presidente Donald Trump al asegurar que representantes del grupo chiita lo llamaron.

“Los hutíes nos han llamado y […] nos han hecho saber que no quieren pelear con nosotros. No quieren que vayamos tras ellos”, afirmó el mandatario a la prensa.

Aseveró que el movimiento hutí preferiría no tener que tratar con EE.UU.

“Preferirían, más bien, que no nos involucremos. Y están dejando pasar a la mayoría de los barcos. Este es un país con el que no están muy contentos, y lo solucionaremos”, enfatizó Trump.

Las declaraciones de Trump tienen lugar después de que se diera a conocer que los hutíes avanzaron hacia la ciudad costera de Moka, haciendo retrocederse a las fuerzas yemeníes respaldadas por Arabia Saudita. Esto obligó al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salmán, a llamar dos veces a Trump y pedir que lanzara ataques contra el grupo, algo que este se negó a hacer, según informó Axios.

El avance hutí hacia Moka los acerca al estrecho de Bab el Mandeb, un punto estratégico para el comercio mundial y las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita.

Un alto funcionario de la Administración de Trump afirmó al medio que Washington busca proteger sus intereses de seguridad nacional, incluida la libertad de navegación en el mar Rojo, y dejar que sus socios regionales lideren la gestión del conflicto.