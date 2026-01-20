WSJ: La amistad entre Europa y EE.UU. se destruye

“La amistad históricamente única” entre Europa y EE.UU. nunca volverá a ser la misma, incluso si ambas partes logran alcanzar un compromiso respecto a las aspiraciones del presidente estadounidense Donald Trump de anexar Groenlandia, informa The Wall Street Journal.

Según el diario, el que fuera su aliado europeo se ha convertido en “una de sus amenazas más urgentes”. Mientras tanto, en los países europeos se propaga la opinión de que su relación con Washington “se ha vuelto tóxica”.

“Donald Trump ha destruido la cohesión occidental”, cita el medio al senador italiano y atlantista Carlo Calenda.

En su opinión, Trump amenaza a las democracias europeas. “Europa debe hacerse impermeable a cualquier interferencia” de potencias extranjeras, subraya, mencionando a Rusia y a Estados Unidos, pero actualmente “los europeos no tienen la fuerza [para contrarrestarlas]”.

Nuevas tensiones en torno a Groenlandia

La semana pasada, Donald Trump anunció la imposición de un arancel de 10 % sobre todos los productos procedentes de ocho países europeos —todos ellos miembros de la OTAN: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia—, que enviaron fuerzas militares a Groenlandia en medio de las tensiones en torno a sus ambiciones de apoderarse de la isla danesa. Prevista para entrar en vigor el próximo 1 de febrero, la tasa se incrementaría al 25 % a partir del 1 de junio.

Las ocho naciones afectadas denunciaron la imposición de aranceles por parte de Washington y prometieron una respuesta conjunta.