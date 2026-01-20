BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO PortadaWSJ: La amistad entre Europa y EE.UU. se destruye
Portada

WSJ: La amistad entre Europa y EE.UU. se destruye

"Donald Trump ha destruido la cohesión occidental", afirmó un senador italiano.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

La UE y Estados Unidos se encuentran en constantes fricciones desde regreso al poder de Trump.

“La amistad históricamente única” entre Europa y EE.UU. nunca volverá a ser la misma, incluso si ambas partes logran alcanzar un compromiso respecto a las aspiraciones del presidente estadounidense Donald Trump de anexar Groenlandia, informa The Wall Street Journal.

Según el diario, el que fuera su aliado europeo se ha convertido en “una de sus amenazas más urgentes”. Mientras tanto, en los países europeos se propaga la opinión de que su relación con Washington “se ha vuelto tóxica”.

“Donald Trump ha destruido la cohesión occidental”, cita el medio al senador italiano y atlantista Carlo Calenda.

En su opinión, Trump amenaza a las democracias europeas. “Europa debe hacerse impermeable a cualquier interferencia” de potencias extranjeras, subraya, mencionando a Rusia y a Estados Unidos, pero actualmente “los europeos no tienen la fuerza [para contrarrestarlas]”.

Nuevas tensiones en torno a Groenlandia

La semana pasada, Donald Trump anunció la imposición de un arancel de 10 % sobre todos los productos procedentes de ocho países europeos —todos ellos miembros de la OTAN: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia—, que enviaron fuerzas militares a Groenlandia en medio de las tensiones en torno a sus ambiciones de apoderarse de la isla danesa. Prevista para entrar en vigor el próximo 1 de febrero, la tasa se incrementaría al 25 % a partir del 1 de junio.

Las ocho naciones afectadas denunciaron la imposición de aranceles por parte de Washington y prometieron una respuesta conjunta.

También te puede interesar

México realiza entrega masiva de criminales a los...

Informes sobre el arribo de soldados mexicanos armados...

Canadá aumentará su presencia en el Ártico ante...

Filipinas confirma importante descubrimiento de yacimiento de gas...

Lo que sucede en Guatemala en estos momentos:...

Lo que dijo Sheinbaum sobre la llegada de...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign