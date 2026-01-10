WSJ: Trump evalúa un posible ataque contra Irán

Los funcionarios de la administración de Donald Trump han mantenido discusiones preliminares sobre cómo Estados Unidos podría llevar a cabo un ataque contra Irán en el caso de que el presidente decida hacer realidad sus recientes amenazas a los dirigentes del país persa, reporta The Wall Street Journal.

Durante sus deliberaciones al respecto, abordaron incluso qué sitios de la República Islámica podrían ser elegidos como blancos del ataque de Washington, según las fuentes del periódico al tanto de estas conversaciones.

— Acaban de ingresar a la Embajada de Irán en Londres y han quitado la bandera del régimen islámico para poner en su lugar la verdadera bandera de los iraníes libres. pic.twitter.com/4mVP9uyAOv — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 10, 2026

Una de las opciones sobre la mesa es un ataque aéreo a gran escala contra múltiples objetivos militares de Irán, aunque por el momento en la Casa Blanca no han llegado a un consenso sobre el plan de acción.

Las fuentes de The Wall Street Journal también indicaron que no se ha desplegado ningún equipo militar ni personal a modo de preparativos para un potencial ataque.

Miren estas imagenes, son impresionantes. Madrugada en Irán y el pueblo está en las calles. Esto es histórico. Realmente están muy cerca de lograrlo, de ser libres. Los medios no hablan, pero nosotros sí. El mundo no puede abandonar al pueblo iraní.pic.twitter.com/qiIZ4suJyx — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 9, 2026

“Comenzaremos a disparar”

Trump ha reiterado este sábado su disposición a ayudar a los manifestantes iraníes en medio de las protestas antigubernamentales que se desarrollan en el país desde finales de diciembre. “Irán busca la libertad, quizás como nunca antes. ¡EE.UU. está listo para ayudar!”, anunció.

El día anterior, el mandatario estadounidense lanzó un duro mensaje a las autoridades de Irán, advirtiéndoles en contra del uso de la fuerza letal contra los manifestantes. “Más les vale que no empiecen a disparar, porque nosotros también comenzaremos a disparar”, declaró.

Dicen que hay 1,5-1,85 millones de iraníes en las calles luchando esta noche por su libertad

512 ubicaciones, 180 ciudades. 31 provincias. No vais a poder asesinarlos a todos. VAMOS IRÁN

pic.twitter.com/LnBagGHM2J — Muy.Mona/ (@Capitana_espana) January 10, 2026

“Guerra blanda” denuncia el régimen iraní

El Gobierno iraní advirtió sobre la presencia de individuos vinculados a servicios de inteligencia extranjeros que, según afirma, buscan provocar disturbios y desvirtuar las protestas. También acusa a EE.UU. e Israel de instigar los incidentes en las concentraciones mediante métodos de “guerra blanda”.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha declarado este sábado que EE.UU. se equivoca al asumir que sus tácticas contra otros adversarios pueden aplicarse a Irán.

“Creyendo que la República Islámica de Irán es como otros países, EE.UU. está aplicando las mismas medidas, al alentar a ciertas personas a crear caos y disturbios”, afirmó Pezeshkian, en declaraciones recogidas por Press TV. Según el mandatario, el pueblo iraní “apoyará al país y al régimen [islámico] con más fuerza que antes”, alerta a todo intento de desestabilizar la situación interna.