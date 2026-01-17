WSJ: Trump se preparaba para atacar a Irán, pero cambió su decisión por múltiples objeciones

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se preparaba para atacar a Irán, pero cambió su decisión por múltiples objeciones, informó The Wall Street Journal el viernes, citando a fuentes familiarizadas con el asunto.

Según el diario, la noche del martes, Trump se inclinaba por ordenar un ataque y pidió al Pentágono que se preparara para golpear Irán. Los mandos militares se acostaron esperando la orden final al día siguiente, y a primera hora del miércoles se evacuó a parte del personal estadounidense de la base de Al Udeid, en Catar.

Sin embargo, asesores y responsables militares advirtieron al mandatario que con una oleada rápida de bombardeos sería difícil derrocar al régimen, y que EE.UU. no contaba en la región con los medios suficientes para sostener una gran operación y, al mismo tiempo, proteger a sus fuerzas y aliados, señala el periódico.

Además, líderes de Israel y de países árabes transmitieron a Washington que no era el momento adecuado para un ataque, debido a la volatilidad de la situación en Irán y a la falta de claridad sobre quién podría liderar a la oposición si el Gobierno de Teherán caía.