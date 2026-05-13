1.700 confinados en un crucero tras la muerte de un pasajero por un brote desconocido

Más de 1.700 personas permanecen confinadas a bordo de un crucero en Burdeos (Francia), tras la muerte de un pasajero y decenas de casos con problemas gastrointestinales, según informaron este miércoles las autoridades sanitarias.

Entre los 1.233 pasajeros, además del fallecido, que tenía 90 años, unos cincuenta han presentado síntomas de presunta infección digestiva aguda, reveló una persona familiarizada con el asunto, especificando que a bordo también se encuentran 514 miembros de la tripulación.

Las pruebas iniciales realizadas a bordo descartaron la presencia de norovirus, pero se están llevando a cabo pruebas adicionales en el centro hospitalario de Burdeos. Las autoridades sanitarias no descartan la posibilidad de una intoxicación alimentaria a bordo y rechazan cualquier vínculo con el hantavirus, que azotó el crucero MV Hondius.

Las primeras alarmas

El crucero de Ambassador Cruise Line partió el 6 de mayo desde las islas Shetland en Escocia, realizando paradas en Belfast, Liverpool y Brest antes de arribar a Burdeos, desde donde planea continuar su viaje hacia España.

Según personas con conocimiento sobre el incidente, el momento culminante de los síntomas, vómitos y diarrea, se produjo el 11 de mayo, cuando el barco se encontraba en Brest. La víctima mortal falleció antes de llegar al puerto.

Tras conocerse la situación en el barco, el prefecto de la región de Nueva Aquitania y del departamento de Gironda, Étienne Guyot, ha ordenado “suspender el desembarque de pasajeros y tripulación” y “limitar las interacciones con el puerto” en el marco de las precauciones tomadas por “el contagio de la gastroenteritis y a la espera de los resultados de las pruebas”. No obstante, los equipos sanitarios están autorizados a intervenir y llevar a cabo las medidas que consideren necesarias.