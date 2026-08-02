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Santo Domingo de Guzmán “sube al barco” en Managua: inicia la fiesta de 141 años

A las 4:00 p.m. de este 1 de agosto de 2026, la imagen del diminuto Santo Domingo fue trasladada al barco, marcando el inicio de la tradicional celebración folklórica-religiosa

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Minguito tras ser subido al barco.

Managua – A las 4:00 de la tarde (hora de Nicaragua), este 1 de agosto de 2026, la imagen del diminuto Santo Domingo de Guzmán subió al barco, dando inicio oficial a una de las fiestas más arraigadas y queridas del país.

La celebración, de carácter folklórico y religioso, se realiza desde hace 141 años (desde 1885) y reúne a miles de nicaragüenses en un ambiente de fe, tradición y alegría popular.

VER VIDEO: Baile de Santo Domingo de Guzmán tras salir de Las Sierritas rumbo a Managua – 1 Agosto 2026

El arco en el Gancho de Caminó en el Mercado Oriental de Managua, capital de Nicaragua.

Con este acto se da comienzo a las festividades en honor a Santo Domingo de Guzmán, patrón de Managua, que se extienden durante varios días y incluyen procesiones, bailes, música y manifestaciones de devoción popular.

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