Santo Domingo de Guzmán “sube al barco” en Managua: inicia la fiesta de 141 años

Managua – A las 4:00 de la tarde (hora de Nicaragua), este 1 de agosto de 2026, la imagen del diminuto Santo Domingo de Guzmán subió al barco, dando inicio oficial a una de las fiestas más arraigadas y queridas del país.

La celebración, de carácter folklórico y religioso, se realiza desde hace 141 años (desde 1885) y reúne a miles de nicaragüenses en un ambiente de fe, tradición y alegría popular.

VER VIDEO: Baile de Santo Domingo de Guzmán tras salir de Las Sierritas rumbo a Managua – 1 Agosto 2026

Con este acto se da comienzo a las festividades en honor a Santo Domingo de Guzmán, patrón de Managua, que se extienden durante varios días y incluyen procesiones, bailes, música y manifestaciones de devoción popular.