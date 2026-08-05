Detienen a médico en Costa Rica por vender certificados de incapacidad de forma irregular

Quepos, Costa Rica – Un médico del Hospital Max Terán Valls de Quepos, que pertenece a la Caja Costarricense del Seguro Social, fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

El profesional, identificado con el apellido Valverde, es señalado de recibir pagos por entregar certificados de incapacidad a pacientes de psiquiatría que no lo ameritaban.

Según las investigaciones, Valverde emitía de forma irregular incapacidades médicas que iban desde los 15 hasta los 89 días.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar el alcance de los hechos y las posibles responsabilidades adicionales.