BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO RegionalDetienen a médico en Costa Rica por vender certificados de incapacidad de forma irregular
Regional

Detienen a médico en Costa Rica por vender certificados de incapacidad de forma irregular

El profesional del Hospital Max Terán Valls de Quepos es señalado de recibir pagos por emitir incapacidades a pacientes de psiquiatría que no las requerían

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Una de las pruebas que vendía el médico.

Quepos, Costa Rica – Un médico del Hospital Max Terán Valls de Quepos, que pertenece a la Caja Costarricense del Seguro Social, fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

El profesional, identificado con el apellido Valverde, es señalado de recibir pagos por entregar certificados de incapacidad a pacientes de psiquiatría que no lo ameritaban.

Según las investigaciones, Valverde emitía de forma irregular incapacidades médicas que iban desde los 15 hasta los 89 días.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar el alcance de los hechos y las posibles responsabilidades adicionales.

También te puede interesar

Emiten alerta de “peligro” tras la potente erupción...

Santo Domingo de Guzmán “sube al barco” en...

2026-1885: 141 años de celebración folklórica religiosa a...

Fueron asesinados en Guatemala un hombre y su...

La miel de las abejas sin aguijón

Juan Orlando Hernández regresa a Honduras tras indulto...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign