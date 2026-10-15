El pasaporte de Nicaragua en el puesto 24 entre los países de la CELAC

El pasaporte de Nicaragua ocupa el puesto 24 entre los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), según la clasificación de Passport Reports recogida para la edición del 15 de octubre de 2026, y figura además en el puesto 81 de la clasificación mundial.
En la comparación regional de Passport Reports, Brasil encabeza la lista en el primer lugar, Guatemala se sitúa en el puesto 22 y Belice ocupa el 25. El pasaporte nicaragüense aparece entre estos dos últimos países de la región, en una clasificación que comprende a las naciones de América Latina y el Caribe.
La CELAC es un foro de diálogo y cooperación entre países latinoamericanos y caribeños, pero la participación en este mecanismo no concede por sí misma acceso sin visa a otros destinos. El orden de los pasaportes refleja condiciones de viaje específicas, no una calificación de la cooperación entre los Estados.
Passport Reports es una plataforma independiente de investigación y publicación que difunde informes sobre los pasaportes de 199 países en 34 idiomas. Su transparencia se sustenta en la publicación de los criterios de clasificación y en la aplicación de las mismas reglas a todos los pasaportes. La clasificación mundial considera el número total de destinos accesibles sin visa, con autorización electrónica de viaje o con visa a la llegada. Si los totales coinciden, se comparan, por este orden, los destinos sin visa, con autorización electrónica de viaje y con visa a la llegada; cuando todos esos valores son iguales, los pasaportes comparten la misma posición.
Clasificación completa de los 33 países de la CELAC…
Brasil: puesto 1
Argentina: puesto 2
Chile: puesto 3
Barbados: puesto 4
Bahamas: puesto 5
San Cristóbal y Nieves: puesto 6
Uruguay: puesto 7
San Vicente: puesto 8
Antigua y Barbuda: puesto 9
México: puesto 10
Perú: puesto 11
Costa Rica: puesto 12
Granada: puesto 13
Paraguay: puesto 14
Panamá: puesto 15
Trinidad y Tobago: puesto 16
Santa Lucía: puesto 17
Dominica: puesto 18
Colombia: puesto 19
El Salvador: puesto 20
Honduras: puesto 21
Guatemala: puesto 22
Venezuela: puesto 23
Nicaragua: puesto 24
Belice: puesto 25
Ecuador: puesto 26
Jamaica: puesto 27
Guyana: puesto 28
Bolivia: puesto 29
Surinam: puesto 30
República Dominicana: puesto 31
Cuba: puesto 32
Haití: puesto 33
Las posiciones de los pasaportes y los requisitos de entrada pueden modificarse con el tiempo. Antes de viajar, se recomienda verificar las condiciones vigentes directamente con las autoridades oficiales del país de destino.
Fuente: Passport Reports