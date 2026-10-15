El pasaporte de Nicaragua en el puesto 24 entre los países de la CELAC

El pasaporte de Nicaragua ocupa el puesto 24 entre los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), según la clasificación de Passport Reports recogida para la edición del 15 de octubre de 2026, y figura además en el puesto 81 de la clasificación mundial.

En la comparación regional de Passport Reports, Brasil encabeza la lista en el primer lugar, Guatemala se sitúa en el puesto 22 y Belice ocupa el 25. El pasaporte nicaragüense aparece entre estos dos últimos países de la región, en una clasificación que comprende a las naciones de América Latina y el Caribe.

La CELAC es un foro de diálogo y cooperación entre países latinoamericanos y caribeños, pero la participación en este mecanismo no concede por sí misma acceso sin visa a otros destinos. El orden de los pasaportes refleja condiciones de viaje específicas, no una calificación de la cooperación entre los Estados.

Passport Reports es una plataforma independiente de investigación y publicación que difunde informes sobre los pasaportes de 199 países en 34 idiomas. Su transparencia se sustenta en la publicación de los criterios de clasificación y en la aplicación de las mismas reglas a todos los pasaportes. La clasificación mundial considera el número total de destinos accesibles sin visa, con autorización electrónica de viaje o con visa a la llegada. Si los totales coinciden, se comparan, por este orden, los destinos sin visa, con autorización electrónica de viaje y con visa a la llegada; cuando todos esos valores son iguales, los pasaportes comparten la misma posición.

Clasificación completa de los 33 países de la CELAC…

Brasil: puesto 1

Argentina: puesto 2

Chile: puesto 3

Barbados: puesto 4

Bahamas: puesto 5

San Cristóbal y Nieves: puesto 6

Uruguay: puesto 7

San Vicente: puesto 8

Antigua y Barbuda: puesto 9

México: puesto 10

Perú: puesto 11

Costa Rica: puesto 12

Granada: puesto 13

Paraguay: puesto 14

Panamá: puesto 15

Trinidad y Tobago: puesto 16

Santa Lucía: puesto 17

Dominica: puesto 18

Colombia: puesto 19

El Salvador: puesto 20

Honduras: puesto 21

Guatemala: puesto 22

Venezuela: puesto 23

Nicaragua: puesto 24

Belice: puesto 25

Ecuador: puesto 26

Jamaica: puesto 27

Guyana: puesto 28

Bolivia: puesto 29

Surinam: puesto 30

República Dominicana: puesto 31

Cuba: puesto 32

Haití: puesto 33

Las posiciones de los pasaportes y los requisitos de entrada pueden modificarse con el tiempo. Antes de viajar, se recomienda verificar las condiciones vigentes directamente con las autoridades oficiales del país de destino.

Fuente: Passport Reports