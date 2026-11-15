Ha sido confirmada la destrucción del cuartel general de la pandilla 400 Mawozo en Haití y decomiso de gran arsenal de armas

El operativo en Croix-des-Bouquets se enmarca en la búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos; no se ha confirmado la captura o muerte del líder criminal Wilson Joseph.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha informado que fuerzas militares salvadoreñas destruyeron el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo, así como la vivienda atribuida a su cabecilla principal, Wilson Joseph, conocido con el alias de «Lanmò San Jou», en la localidad de Croix-des-Bouquets, al este de Puerto Príncipe.

A través de un comunicado emitido el pasado 10 de noviembre, el mandatario acompañó el anuncio con imágenes de helicópteros atacando instalaciones vinculadas a la estructura criminal. Según afirmó Bukele, la mayoría de los integrantes de la agrupación huyó del lugar sin intentar combatir. Surge un metraje de gran cantidad de armas decomisadas como ametralladoras.

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Búsqueda de militares y saldo sin verificación

La ofensiva militar forma parte del despliegue especial enviado por El Salvador con el objetivo de localizar a cuatro militares desaparecidos tras una emboscada sufrida en suelo haitiano.

Hasta la fecha, las autoridades no han confirmado la captura o muerte de Wilson Joseph, ni existe un balance oficialmente verificado sobre las víctimas o daños totales resultantes de la operación armada.

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