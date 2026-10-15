Incautan más de una tonelada de cocaína en Costa Rica y atrapan a tres colombianos

El Servicio Nacional de Guardacostas y la PCD, con apoyo estratégico de la DEA, interceptaron una embarcación en Cabo Matapalo cargada con 1,175 paquetes de droga.

CABO MATAPALO, COSTA RICA — Un fuerte zarpazo al narcotráfico internacional fue propinado en aguas del Océano Pacífico costarricense, luego de que las autoridades de ese país interceptaran una embarcación que transportaba un cargamento de más de una tonelada de cocaína.

Operativo conjunto con apoyo de la DEA

De acuerdo con los informes preliminares, el contundente operativo se ejecutó este jueves de manera coordinada entre el Servicio Nacional de Guardacostas y la Policía de Control de Drogas (PCD) de Costa Rica, contando con el apoyo estratégico de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

La nave sospechosa fue detectada e interceptada cuando navegaba en las inmediaciones de Cabo Matapalo.

Tres colombianos detenidos con 1,175 paquetes de droga

Al momento de abordar la embarcación, los efectivos de seguridad contabilizaron un total de 1,175 paquetes de cocaína, cuyo peso supera la tonelada de estupefacientes.

En la misma acción policial fueron neutralizados y detenidos tres hombres de nacionalidad colombiana, quienes estaban a cargo del traslado del ilícito cargamento y fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para su debido proceso judicial.