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Marina de El Salvador decomisa 1.36 toneladas de cocaína valoradas en $34 millones

La operación se realizó a 947 millas náuticas de la costa; dos ecuatorianos fueron detenidos

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Foto de los detenidos.

San Salvador, El Salvador – La Marina Nacional de El Salvador interceptó una lancha con motor fuera de borda a 947 millas náuticas (1,764 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque, con 1.36 toneladas de cocaína a bordo.

La droga, valorada en aproximadamente $34 millones de dólares, era transportada por dos narcotraficantes de nacionalidad ecuatoriana.

Con esta nueva incautación, El Salvador acumula 14.61 toneladas de cocaína decomisadas en lo que va del año, valoradas en más de $365.25 millones de dólares.

El gobierno salvadoreño destacó que este es el segundo golpe importante al narcotráfico en poco más de un mes y reafirmó que continuarán las operaciones para combatir a las organizaciones criminales transnacionales.

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