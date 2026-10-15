Tribunal de EE. UU. condena a 41 meses de prisión a nicaragüense por tráfico de fentanilo

Héctor Luis Castillo Reyes, de 23 años, fue interceptado en Utah con un cargamento de 104 mil pastillas de la sustancia sintética; tras cumplir su pena enfrentará proceso de deportación.

A cumplir una pena de 41 meses de prisión en una cárcel federal fue sentenciado en un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos el ciudadano nicaragüense Héctor Luis Castillo Reyes, de 23 años de edad, tras declararse culpable del delito de posesión de fentanilo con la intención de distribuirlo.

Cargamento valorado en miles de pastillas

Según el informe proporcionado por el Departamento de Justicia de los EE. UU., Castillo Reyes —quien residía de forma irregular en la localidad de Fresno, California— fue retenido en agosto del año pasado en el estado de Utah a raíz de una infracción de tránsito.

Durante la revisión vehicular, las autoridades policiales le descubrieron e incautaron 104 mil pastillas de fentanilo, con un peso acumulado de 23 libras del peligroso estupefaciente.

Proceso judicial y deportación

La condena fue dictada luego de que el procesado aceptara su responsabilidad penal en los tribunales el pasado 20 de julio. Además de los 41 meses tras las rejas, la sentencia incluye tres años de libertad condicional supervisada.

Al concluir su período de encarcelamiento, el connacional será puesto a disposición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para dar inicio formal a sus trámites de deportación hacia Nicaragua.