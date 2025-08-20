Declaración de Alpescas: En el 73° aniversario de la Declaración de Santiago y la creación de la CPPS

La Alianza Latinoamericana para la Pesca Sustentable y la Seguridad Alimentaria (ALPESCAS) expresa su saludo y reconocimiento a la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) en el 73° aniversario de la histórica Declaración de Santiago de 1952, hito fundacional de la “tesis de las 200 millas marinas” y de la defensa de los derechos marítimos de nuestros países ribereños. Honramos ese legado reafirmando que la conservación marina y el aprovechamiento responsable de los recursos deben avanzar junto al desarrollo pesquero sostenible, la seguridad alimentaria y el trabajo digno en nuestras comunidades costeras.

El área de la CPPS figura entre las más productivas del planeta: la pesca y su cadena de valor impulsan exportaciones estratégicas, sostienen miles de empleos directos e indirectos, generan tributación y otras contribuciones, y abastecen con proteína marina de alto valor nutricional y baja huella de carbono a los mercados internos y externos. Esta riqueza es palanca de soberanía alimentaria, mejora de dietas saludables y motor de la economía azul regional.

Apoyamos la plena implementación y cooperación subregional del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (PSMA), el intercambio oportuno de información de riesgo, el reconocimiento recíproco de listas INDNR de las OROP. La gobernanza del Pacífico Sudeste requiere coherencia y compatibilidad: alentamos a articular las acciones de la CPPS con la CIAT/IATTC y la SPRFMO, asegurando que las medidas de conservación reconozcan sus mandatos científicos y eviten duplicidades. Permitir la participación entre CPPS, OROP, Estados y organizaciones del sector —incluidas ALPESCAS, CALAMASUR, TUNACONS entre otras organizaciones— mejorará la alineación técnica y la adopción de decisiones basadas en evidencia.

Reconocemos los objetivos del Acuerdo BBNJ y su implementación en el Pacífico Sudeste no debe socavar los marcos e instituciones existentes. Toda propuesta de zonificación en alta mar (incluidas AMP) o de evaluación de impacto ambiental en áreas contiguas a la subregión deberá someterse formalmente a los mecanismos de gobernanza de CIAT y SPRFMO, demostrar complementariedad con sus medidas y considerar impactos socioeconómicos.

Desde el mayor respeto institucional, proponemos modernizar el sistema de gestión de la CPPS y alinearlo con las realidades actuales en coordinación con las OROP; fortalecer su Secretaría en ciencia y tecnología (datos, VMS, observación electrónica, interoperabilidad); crear un espacio técnico pesquero subregional que complemente a ERFEN y al Plan de Acción de Lima; y acordar un protocolo BBNJ–OROP–CPPS para áreas más allá de las 200 millas. Un foro regional anual “mar y pesca” y un sistema robusto de alerta ENSO aplicado a la gestión completarían esta agenda.

En este aniversario, renovamos nuestro compromiso con la Declaración de Santiago y llamamos a defender la pesca bien gestionada, cerrar espacios a la INDNR, adoptar medidas compatibles y basadas en ciencia, modernizar la gobernanza regional e integrar de forma permanente a las organizaciones del sector en los procesos de decisión. Así, la riqueza del Pacífico Sudeste seguirá siendo fuente de vida, seguridad y prosperidad para las generaciones presentes y futuras.