Fue encontrada muerta una ‘influencer’ mexicana luego de publicar este inquietante mensaje

La ‘influencer’ mexicana Paola Márquez compartió en sus redes una inquietante pregunta antes de ser hallada muerta en su residencia en el estado de San Luis de Potosí, en el centronorte de México.

Márquez, de 30 años, acumulaba 1,7 millones de seguidores en plataformas como TikTok. Su último contenido en las plataformas sociales fue un video dentro de un ascensor dónde se cuestionaba: “¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más qué perder que ganar?”.

Sin causa de muerte

El cuerpo de la joven fue encontrado por paramédicos en un apartamento del conjunto residencial Virreyes, reporta Primera Línea.

El deceso fue confirmado por su padre, Hércules Márquez, quien colgó en sus redes un conmovedor mensaje para anunciar el fallecimiento: “Se adelantó mi tesoro, mi hermosa hija, Paola Márquez. Hoy se fue un pedazo de mi vida, diosito te tenga y te guarde en un lugar hermoso, hija mía. Un día volveremos a estar nuevamente juntos. Descansa en paz, mi princesa”.

Asimismo, desde el Ayuntamiento de Huehuetlán lamentaron “profundamente el fallecimiento de Paola Márquez”, que era una figura de relevancia en esa ciudad mexicana donde nació.

El sepelio, según informó el padre de Márquez, se realizará este lunes a las 11:00 de la mañana.

Si bien las autoridades no han detallado cuál sería la causa de muerte, se maneja la tesis del suicidio. Por ahora, la Fiscalía General de San Luis de Potosí adelanta las indagaciones.

Aunque las investigaciones siguen su curso, la ‘influencer’ había compartido en sus redes contenidos donde afirmaba padecer un cuadro depresivo: “Cuando te das cuenta de que otra vez estás bajando de peso por depresión”, reza otro de los mensajes que había publicado.