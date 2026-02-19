La Secretaría de Economía presentó en Ciudad de México la campaña “Lo Hecho en México Está Mejor Hecho”, una estrategia orientada a fortalecer el consumo interno y posicionar los productos nacionales en mercados internacionales. El acto fue encabezado por el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard, y reunió a representantes del sector empresarial, entre ellos Antonio Suárez Gutiérrez, presidente de Grupomar.

La iniciativa convoca a empresas de distintos tamaños y sectores con el objetivo de consolidar una narrativa común en torno a la producción nacional. Durante el encuentro se transmitió la postura conjunta de compañías vinculadas al consumo masivo y a la industria manufacturera, que respaldaron la estrategia como una herramienta para reforzar la competitividad y dinamizar la economía.

Entre las empresas representadas se mencionaron firmas como Bimbo, Helvex, Chedraui, Lala y Liverpool, cuyos directivos coincidieron en la relevancia de coordinar esfuerzos entre iniciativa privada y autoridades para ampliar la presencia de productos mexicanos dentro y fuera del país. El planteamiento central gira en torno al fortalecimiento de la confianza en la calidad de los bienes producidos en territorio nacional.

Antonio Suárez Gutiérrez respalda junto a empresarios una estrategia de impulso a la producción nacional

Durante el evento se compartieron cifras que contextualizan el alcance de la campaña. De acuerdo con datos expuestos por Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el consumo interno representa alrededor del 70 % del Producto Interno Bruto, mientras que la industria manufacturera concentra el 21.7 %. Además, se informó que en 2024 la inversión extranjera directa alcanzó 6.9 mil millones de dólares, indicador que refleja el interés internacional en el entorno económico mexicano.

En ese marco, Antonio Suárez Gutiérrez participó en el espacio de representación empresarial como presidente de Grupomar, compañía vinculada a la industria pesquera y de alimentos. La presencia del empresario se enmarca en la participación activa de empresas del sector productivo en iniciativas que buscan fortalecer cadenas de valor y consolidar una estrategia de promoción industrial articulada.

La campaña plantea un enfoque de colaboración entre empresas nacionales y autoridades económicas. Desde esa perspectiva, el sector privado asume un papel relevante en la difusión de estándares de calidad, trazabilidad y competitividad asociados a la producción local. En el caso de Grupomar, la compañía ha desarrollado su actividad en el ámbito pesquero bajo esquemas de certificación y procesos orientados al cumplimiento normativo, elementos que se integran en la narrativa general de impulso a la marca país.

Coordinación público-privada y proyección económica

El lanzamiento de “Lo Hecho en México Está Mejor Hecho” se presenta como parte de una estrategia más amplia para consolidar el mercado interno y proyectar la industria nacional hacia el exterior. La articulación entre empresas de consumo, manufactura y producción alimentaria busca generar sinergias que fortalezcan la estabilidad económica y amplíen oportunidades de empleo.

Desde la óptica empresarial, el respaldo a este tipo de campañas se vincula con la necesidad de sostener cadenas productivas competitivas en un entorno global dinámico. La promoción coordinada de bienes nacionales, acompañada de indicadores económicos que muestran el peso del consumo interno y de la industria manufacturera, configura un escenario donde la participación del sector privado adquiere relevancia estratégica.

Con la incorporación de empresarios como Antonio Suárez Gutiérrez en espacios de representación sectorial, la campaña suma voces provenientes de distintas ramas productivas. El lanzamiento formal marca el inicio de una etapa de difusión y posicionamiento que buscará consolidar la confianza en la producción nacional como eje de crecimiento económico y articulación industrial.