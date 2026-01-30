Escuelas de Norteamérica abren vacantes para docentes en primaria, ciencias, matemáticas y educación especial

Una nueva oportunidad laboral permite que docentes de varios países de Centroamérica se incorporen a escuelas públicas de Norteamérica en áreas como educación primaria, inmersión en español, ciencias, matemáticas y educación especial.

Las posiciones se desarrollarán en centros educativos, bajo contratos que permiten residir y trabajar legalmente por un período mínimo de dos años, en condiciones laborales equivalentes a las de los docentes del sistema público norteamericano.

La convocatoria es gestionada por Participate Learning, organización que realiza el proceso de reclutamiento y selección de docentes internacionales para su incorporación a distritos escolares, con el respectivo acompañamiento para la obtención de la visa.

“Esta es una oportunidad laboral valiosa para docentes que desean ampliar su experiencia profesional. Además del desarrollo profesional, la experiencia les permitirá fortalecer habilidades pedagógicas en contextos educativos diversos y multiculturales” señaló Ronald Ramírez, gerente de reclutamiento para Latinoamérica.

Las personas seleccionadas recibirán un salario anual equivalente al de un docente de norteamérica, con rangos aproximados entre US$41.000 y US$55.000, según experiencia, formación académica y distrito escolar. El paquete de condiciones laborales incluye seguro médico, pasaje aéreo y la posibilidad de viajar con cónyuge e hijos menores de edad.

Dentro de la convocatoria, se incluye la búsqueda de docentes de educación especial (Special Ed), quienes trabajarán con estudiantes con diversas necesidades de aprendizaje, en coordinación con equipos educativos y familias. La educación especial es una de las áreas con mayor demanda, por su complejidad y especialización.

Para postular, las personas interesadas deben contar con nivel avanzado de inglés, al menos dos años de experiencia docente a tiempo completo posterior a la obtención del título universitario, estar laborando actualmente, poseer licencia de conducir vigente y tener disponibilidad para residir en norteamérica por un mínimo de dos años.

La postulación se mantiene abierta durante todo el año y no tiene costo. El formulario de aplicación está disponible en: https://www.participatelearning.com/teach-in-the-usa/