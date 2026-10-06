La condición de Cristiano Ronaldo para volver con Portugal

El delantero portugués está indignado con el entorno de su selección nacional.

Cristiano Ronaldo no volverá a jugar con la selección portuguesa mientras el seleccionador Jorge Jesus siga al frente del equipo, reportó este lunes Rui Santos de CNN Portugal, en consulta con fuentes cercanas al entorno del delantero.

Según Santos, Ronaldo se ha mostrado indignado con las recientes declaraciones y posturas del técnico. CR7 considera que hay incoherencias y ha dejado de confiar en el entorno de la selección por las contradicciones que percibe.

Jorge Jesus, por su parte, recalcó que no se disculpará con nadie y que ejercerá su autoridad a la hora de elegir a los jugadores del combinado. Al mismo tiempo, dejó la puerta abierta a un regreso del exdelantero del Real Madrid y sostuvo que la idea era incluirlo en el representativo nacional, no excluirlo.

La crisis estalló el 30 de septiembre, cuando Ronaldo abandonó la concentración de Portugal en Copenhague horas antes del partido ante Dinamarca por la Liga de Naciones, tras una rueda de prensa de Jesus. En redes escribió que, a su debido tiempo, contaría a los portugueses las razones de su salida.