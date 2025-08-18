Resuelven el misterio del primer robo bancario de Islandia medio siglo después de la manera más inusual

En 1975, más de 30.000 coronas fueron robadas de un banco en la ciudad de Kopavogur, una suma equivalente a alrededor de 1.500 dólares actuales.

Medio siglo después, el considerado primer robo bancario en la historia de Islandia ha sido resuelto luego de que uno de los autores confesara el delito.

Según comunicó la Policía local, en ese momento se estaban realizando obras en la entidad y los ladrones entraron por la noche y se llevaron varios cubos con monedas. Mientras tanto, de acuerdo con la versión de la historia publicada en un periódico en 1975, durante las obras de reparación se abrió un agujero en una de las paredes del banco, que fue tapado con una tabla de madera, la cual los delincuentes apartaron para ingresar a la oficina, pero no lograron acceder a la cámara acorazada y acabaron robando solo las monedas.

La investigación del caso y el interrogatorio de los posibles testigos y sospechosos no dieron resultado y “el caso quedó en el olvido hasta este verano, cuando uno de los ladrones se presentó ante la Policía y contó toda la historia”, explicaron los agentes, añadiendo que sigue sin estar claro por qué el hombre decidió confesar el delito después de tantas décadas. “Pero, por supuesto, siempre es agradable tranquilizar la conciencia”, señala el comunicado.

El hombre acudió a la comisaría y contó que, siendo adolescente, él y sus amigos se llevaron el dinero, lo escondieron en un lugar seguro y lo utilizaron para pagar sus diversiones y comprar comida y bebida. La Policía aclaró que el individuo y sus cómplices no serán procesados por el robo, ya que el delito prescribió hace tiempo.