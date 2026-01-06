“Es poco presidencial”: Trump revela qué comportamiento en público desagrada a su esposa

Donald Trump reveló que, a su esposa, Melania Trump, le desagrada ver al mandatario bailar en público, insistiendo en que este comportamiento es “poco presidencial”. “Imagina al [expresidente] Franklin Roosevelt bailando.
Ella me dijo eso”, señaló. Pese a los ruegos de su mujer, aseguró que el público suele pedirle que baile y “el lugar se vuelve loco”.
Video de sus explicaciones…
Trump on Melania: “She hates when I dance. She actually said, ‘Can you imagine FDR dancing?'” pic.twitter.com/uz0soD4TE1
— Aaron Rupar (@atrupar) January 6, 2026