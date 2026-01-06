“Es poco presidencial”: Trump revela qué comportamiento en público desagrada a su esposa

BOLETIN DE NOTICIAS
Por Redaccion Central
Donald Trump reveló que, a su esposa, Melania Trump, le desagrada ver al mandatario bailar en público, insistiendo en que este comportamiento es “poco presidencial”. “Imagina al [expresidente] Franklin Roosevelt bailando.

Ella me dijo eso”, señaló. Pese a los ruegos de su mujer, aseguró que el público suele pedirle que baile y “el lugar se vuelve loco”.

