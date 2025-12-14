BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MundoVIDEO Taylor Swift deja a su equipo boquiabierto con una suma exorbitante en bonos sorpresa
MundoVideos

VIDEO Taylor Swift deja a su equipo boquiabierto con una suma exorbitante en bonos sorpresa

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Taylor Shift.

Taylor Swift sorprendió a su equipo de la gira ‘Eras Tour’ con bonos por un total reportado de 197 millones de dólares, de acuerdo con escenas de su serie documental ‘The End of an Era’ (El fin de una era).

La cantante entregó personalmente sobres con dinero y notas escritas a mano a bailarines, músicos, técnicos y personal de apoyo tras cada etapa del ‘tour’, que recaudó más de 2.000 millones de dólares.

También te puede interesar

El popular recipiente que puede pasar de sano...

Lo que se sabe de la nueva variante...

El régimen de Irán vuelve a capturar a...

VIDEO Bad Bunny se cae en su primer...

La curiosa explicación de la Casa Blanca para...

Casa Blanca: Trump “no está interesado en una...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign