VIDEO Taylor Swift deja a su equipo boquiabierto con una suma exorbitante en bonos sorpresa

Taylor Swift sorprendió a su equipo de la gira ‘Eras Tour’ con bonos por un total reportado de 197 millones de dólares, de acuerdo con escenas de su serie documental ‘The End of an Era’ (El fin de una era).
La cantante entregó personalmente sobres con dinero y notas escritas a mano a bailarines, músicos, técnicos y personal de apoyo tras cada etapa del ‘tour’, que recaudó más de 2.000 millones de dólares.
Taylor Swift gives her Era’s Tour staff $197 million worth of bonuses.
The singer has handed out massive six figure checks to her dancers and tour staff.
Swift also even handed out reported $100,000 checks to 50 truck drivers that helped keep the tour moving.
Source: pic.twitter.com/fQzW6nEyvk
— Oli London (@OliLondonTV) December 13, 2025