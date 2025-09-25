VIDEO Trump coloca esto donde debería haber una foto de Biden en la Casa Blanca

BOLETIN DE NOTICIAS
Por Redaccion Central
Donald Trump.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, inauguró una nueva galería de retratos presidenciales en la Casa Blanca, donde sustituyó la foto de su predecesor, Joe Biden, por una imagen de su ‘autopen’.

Este es un dispositivo automático para firmar documentos del que, según el actual mandatario, habría abusado el demócrata para rubricar documentos importantes, ocultando de ese modo su deterioro cognitivo.

