Pakistán ejecuta ataques aéreos sobre la capital de Afganistán (VIDEOS)

Las Fuerzas Armadas de Pakistán han realizado ataques contra la capital afgana, Kabul, según confirmaron las autoridades pakistaníes.

En declaraciones a la televisión pakistaní, el ministro de Información Attaullah Tarar confirmó ataques aéreos contra instalaciones militares talibanes en Kabul, Kandahar y Paktia.

El ministro situó en 72 muertos y más de 120 heridos las bajas de las fuerzas afganas.

El titular de la cartera precisó que su Fuerza Aérea destruyó dos cuarteles generales de brigada en Kabul, así como un depósito de municiones, una base logística, un cuartel general central y un cuartel general de brigada en Kandahar.

En este sentido, Tarar afirmó que “los ataques injustificados” por parte de Afganistán a través de la frontera “están recibiendo una respuesta firme y eficaz”.

Las fuerzas afganas lanzaron este jueves operaciones contra objetivos pakistaníes en las provincias de Nangarjar, Nuristán, Kunar, Jost, Paktia y Paktiká.

Los ataques se llevaron a cabo después de que Islamabad atacara el sábado pasado territorio de Afganistán, en respuesta a recientes atentados suicidas y otras acciones ocurridas en territorio pakistaní, cuya responsabilidad fue reivindicada por el movimiento Talibán pakistaní y el Estado Islámico de la Provincia de Jorasán*.

Pakistan has released footage of airstrikes on Kabul, claiming they hit Taliban facilities in retaliation for “unprovoked aggression.” The Taliban have warned they will strike back by targeting Pakistani cities in response. pic.twitter.com/aDmbHQHgsF — WAR (@warsurv) February 26, 2026

Reanudación de un conflicto latente

Las tensiones entre los países vecinos se agudizaron el año pasado a raíz de incidentes fronterizos y de una serie de explosiones, de las que ambas partes se acusaron mutuamente. Islamabad acusó a la parte afgana de ataques en la frontera, mientras que los talibanes responsabilizaron a Pakistán de explosiones en Kabul.

En octubre, las partes acordaron un alto el fuego. El acuerdo se alcanzó tras negociaciones en Doha con la mediación de Catar y Turquía.