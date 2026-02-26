BOLETIN DE NOTICIAS
Lo que responde Sheinbaum a pregunta sobre liberar archivos secretos de extraterrestres en México

La presidenta se puso a reir ante los cuestionamientos de periodistas al respecto

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto de nave FreePik

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este jueves la posibilidad de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) haya investigado la vida extraterrestre, como ha ocurrido en EE.UU.

“No creo que tengan archivos”, afirmó la mandataria entre carcajadas, luego de que un periodista le preguntara si podría ordenar que las autoridades militares de México desclasifiquen expedientes, de la misma manera que lo hizo en EE.UU. el presidente Donald Trump.

“No creo que estén investigando vida extraterrestres en la Defensa Nacional, vamos a ver qué sale de Estados Unidos, ¿no?”, agregó con risa visible.

La semana pasada, Trump anunció que ordenará la publicación de archivos gubernamentales sobre extraterrestres y ovnis, debido al “enorme interés” mostrado por el público.

“Instruiré al secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias relevantes para que comiencen el proceso de identificación y divulgación de los archivos del Gobierno relacionados con la vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados”, escribió en su red Truth Social.

Al día siguiente, Daily Mail aseguró que, luego del mensaje de Trump, había desaparecido un inmenso archivo público de 3,8 millones de documentos desclasificados del Gobierno de EE.UU. relacionado con los ovnis.

