VIDEO: El portaviones USS Gerald R. Ford deja Grecia con rumbo a Medio Oriente

El portaviones estadounidense USS Gerald R. Ford zarpó la mañana de este jueves desde la base naval del puerto Suda, en la isla griega de Creta, donde permaneció varios días para reabastecerse de combustible, municiones y suministros.

Considerado el buque de guerra más grande del mundo, se prevé que llegue a las proximidades de Israel en unas 24 horas, en medio de las persistentes tensiones entre Irán y EE.UU. debido al masivo despliegue militar de Washington en Medio Oriente.