VIDEO El portaaviones USS Gerald R. Ford aparece cerca de Creta

Presencia de este gigante crea tensión en la región

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford.

En las redes sociales, se viralizó un video en el que se ve al portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford cerca de la isla de Creta (Grecia). Según el reporte, el buque llegó a la bahía de Suda para una visita programada al puerto.

La aparición del buque, considerado como el portaaviones más grande del mundo, llega en medio de las persistentes tensiones entre Irán y EE.UU. debido al masivo despliegue militar de Washington en Medio Oriente.

