Jugador del PSG será juzgado por violación

El futbolista marroquí Achraf Hakimi, que viste la camiseta del PSG desde 2021, será juzgado en Francia por presunta violación de una joven.

En su cuenta de X, Hakimi se pronunció sobre la decisión, cuestionando que “hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa”. “Es tan injusto para los inocentes, como para las víctimas sinceras. Espero con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente”, escribió.

Los hechos se remontan a febrero de 2023, cuando la joven denunciante, que en aquel entonces tenía 24 años, acudió a una comisaría, donde declaró haber sido violada en la casa del jugador del Paris Saint-Germain (PSG), si bien no presentó una denuncia. La víctima relató que el futbolista la besó, le levantó la ropa y le besó los pechos, a pesar de su desaprobación. Además, aseguró que fue penetrada con el dedo, sin su consentimiento.

Según el relato de la mujer, logró librarse del deportista propinándole una patada, después de lo cual contactó a una amiga para que la fuera a buscar.