Una familia completa desaparece el mismo día que abatieron a “El Mencho” en México

Una familia completa está desaparecida en México desde el domingo 22 de febrero, fecha en la que fuerzas federales mexicanas abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, ‘el Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sergio Eduardo Campos Marín, de 62 años; Concepción Donají Cavazos Corona (58); Donají Concepción Campos Cavazos (30); y Sergio Eduardo Campos Cavazos (25) fueron vistos por última vez en la ciudad de Puerto Vallarta, estado de Jalisco, informaron medios locales.

Puerto Vallarta, así como buena parte de Jalisco, estuvo en el medio de una ola de violencia que incluyó bloqueos de carreteras, como parte de la reacción del CJNG tras conocerse la noticia de que había caído su cabecilla.

El 22 de febrero, en medio de la violencia tras la caída de “El Mencho”, se perdió el rastro de una familia en Puerto Vallarta. Sus seres queridos piden apoyo para localizarlos y lograr… pic.twitter.com/qLm1YAyTno — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) February 26, 2026

Desde ese día sus familiares perdieron contacto con ellos. Ahora la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco ha divulgado sus fotografías para sumar a la ciudadanía en las labores de búsqueda.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si la desaparición está directamente relacionada con los hechos violentos que sacudieron Jalisco tras el abatimiento de Oseguera Cervantes.