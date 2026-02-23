BOLETIN DE NOTICIAS
VIDEO EE.UU. realiza otro “ataque cinético letal” contra una ‘narcolancha’

El operativo se saldó con la muerte de tres tripulantes, a los que se tachó de "narcoterroristas".

Por Redaccion Central
El Comando Sur de EE.UU. informó este lunes sobre un nuevo bombardeo en aguas del mar Caribe, que tuvo como blanco una embarcación de pequeño calado calificada como “narcolancha”.

“El 23 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Southern Spear’ [Lanza del Sur] realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas. La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico”, se lee en un post publicado por el ente militar en su perfil de X.

Tres hombres que viajaban en la embarcación, a los que se tachó de “narcoterroristas”, murieron a consecuencia del ataque de las fuerzas estadounidenses.

En las últimas semanas, el Comando Sur reintensificó sus “ataques cinéticos letales” contra lanchas en el Caribe y el océano Pacífico, como parte de la Operación Lanza del Sur, dirigida a combatir el tráfico internacional de drogas hacia el norte del continente americano.

Así, este 21 de febrero, una interceptación en aguas del Pacífico oriental se saldó con tres personas muertas. Asimismo, el 17 de febrero, un ataque cinético contra tres presuntas “narcolanchas” causó 11 víctimas fatales, mientras que el 13 de febrero, otro bombardeo estadounidense en el Caribe dejó tres personas fallecidas.

