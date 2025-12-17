VIDEO Turista se fotografía con una de las criaturas más venenosas del planeta sin saberlo

Un turista británico se tomó una foto con una pequeña criatura marina en una playa de Filipinas sin saber que se trataba de un pulpo de anillos azules, la especie invertebrada más venenosa de la Tierra, informó LADBible.

Andy McConnell, historiador y autor de 72 años que publica regularmente sus diarios de viaje, se dirigió a Filipinas con la idea de documentar su encuentro con animales exóticos.

☠️ Un touriste britannique aux Philippines se filme en manipulant une pieuvre à anneaux bleus, ignorant qu’il tient la mort entre ses mains. Sa toxine, capable de paralyser le système nerveux, est 1000x plus mortelle que le cyanure. pic.twitter.com/44QcQ1DuLu — 75 Secondes ️ (@75secondes) December 16, 2025

El viajero explicó que vio a un grupo de niños en la playa que pasaban el animal de uno a otro y estaban a punto de arrojarlo a una poza de rocas. McConnell se acercó, intentando imitar sus acciones, sin darse cuenta de que estaba frente a una de las criaturas marinas más venenosas. Admitió que “no era consciente del peligro”.

Shocking viral footage has captured the moment things went very bad for an oblivious tourist. Full story: https://t.co/tWLdmkQuM9 pic.twitter.com/KSN9TOasFC — news.com.au (@newscomauHQ) December 13, 2025



Los pulpos de anillos azules (‘Hapalochlaena lunulata’) contienen el veneno tetrodotoxina, que puede paralizar a una persona en minutos y no tiene antídoto. Se trata de una toxina potente y de acción rápida que paraliza al afectado impidiendo que los nervios transmitan impulsos, y puede ser mortal.

El Instituto Australiano de Ciencias Marinas advierte que las picaduras de estos pulpos suelen ser indoloras, lo que los hace particularmente peligrosos.