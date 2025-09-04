VIDEO: Un yate de lujo de casi un millón de dólares se hunde tras iniciar su viaje inaugural

Un yate de lujo, valorado en casi un millón de dólares, se hundió tan solo 15 minutos después de su botadura en el astillero Med Yilmaz, en el distrito turco de Zonguldak.

La embarcación, bautizada como ‘Dolce Vento’, navegó 200 metros desde la orilla cuando comenzó a escorarse de manera repentina, para luego volcarse y hundirse en cuestión de minutos.

A bordo se encontraban el propietario del yate, el capitán y dos tripulantes, que lograron salvarse.