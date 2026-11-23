La Policía Nacional de España recuperó en el Reino Unido una “escultura románica del siglo XIII” sustraída hace 47 años de una parroquia en Navarra, informó este lunes la institución.

La pieza, una virgen en madera de nogal que “conserva parte del dorado y su policromía original”, fue robada en 1979. Las autoridades atribuyen el delito a “Erik el Belga”, a quien describieron como “uno de los mayores ladrones de arte” dedicado en esa época a saquear templos rurales en España para el mercado europeo.

Las pesquisas iniciadas en abril de 2026 rastrearon la obra desde una feria en Maastricht en 2020 hasta una colección británica. Su retorno al país ibérico se concretó gracias a la colaboración oficial en Londres y a la entrega voluntaria de su actual propietario.